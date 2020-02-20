Український актор і режисер Олександр Мірошниченко заявив про проблему, що від вчителів вимагають постійно високих етичних стандартів, навіть в особистий час.

На такі думки драматурга підштовхнула подія, очевидцем якої він став. Про це написав чоловік у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS", пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"У кафе сидить компанія молодих людей. В бокалах пиво. Сміх. Нормальне позитивне спілкування. Раптом повз проходять троє діточок років по 10 з мамами. Звертають увагу на компанію з пивом і радісно та хором вигукують: "Доброго дня, Вікторія Володимирівна!", – розповів Мірошниченко.

Це була їхня шкільна вчителька. Жінці одразу стало ніяково і після цього сміх у компанії вже не виникав. Проте, на думку Мірошниченка, вчителька нічого поганого не зробила. Вона сиділа в неробочий час з друзями і пристойно відпочивала.

Учні, батьки, керівництво шкіл і навіть самі вчителі наліпили на себе ярлики, що вони не можуть пити пиво, лаятися чи займатися сексом.

"Панове вчителі! Будьте живими, справжніми! Не намагайтесь бути тим, чим ви не є! Ви не монахи і не гуру. Ви живі люди! Не ідеал для учнів, а друг. А друзі не намагаються виглядати перед друзями тим, чим вони не є", – додав Мірошниченко.

"Ви – не монахи, ви можете пити пиво!" Українець звернувся до вчителів infovoronezh.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мірошниченко спростував популярні міфи про школу.

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