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Весняні канікули 2020 у школах України: оприлюднено графік

1.6т
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Весняні канікули в школах України розпочнуться 23 березня. Триватимуть вони до 29 березня включно.

Кожен навчальний заклад самостійно визначатиме, коли відпочиватимуть учні. Однак загальна тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів, винятком є тільки літній відпочинок, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Додатковим вихідним днем для школярів ​​буде 9 березня, так як офіційне свято Міжнародного жіночого дня випадає на неділю. Таким чином діти відпочиватимуть 7, 8 і 9 березня.

На Великдень 18, 19 і 20 квітня також стануть додатковими днями відпочинку для школярів. А в травні їх також очікують затяжні вихідні – 1, 2 і 3 травня та 9, 10 і 11 травня.

Весняні канікули-2020 в школах України: став відомий графік

Весняні канікули-2020 в школах України: став відомий графік

Історик. Зборівська гімназія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що сімейні канікули впливають на розвиток мозку школярів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа вихідні відпочінок діти канікули
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