Весь у дірах! У Полтаві батьки забили на сполох через дитсадок

Полтавський дитсадок №2 затопило, тому вже другий тиждень 350 дітей не відвідують дошкільний навчальний заклад.

Покрівлю ремонтували впродовж п'яти місяців, та останні дощі зіпсували всі плани будівельників, йдеться у сюжеті Poltavske.tv (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами підрядника, такі наслідки виникли через пізно розпочаті роботи. Тепер треба чекати ще місяць, щоб тільки відремонтували дах, а вже потім будівельники почнуть реставрувати садочок зсередини.

"Вони пропонують сидіти півтора тижні якось вдома, а потім вони просушать перший поверх. Та я не знаю, дощі підуть – знову тектиме", – розповіла бабуся Світлана Пономаренко, у якої до садочку ходить онук.

Як повідомив начальник управління освіти Юрій Матвієнко, виправляти помилки буде підрядник, бо саме через нього протік дах.

"В мене вікна виходять на цей дитсадок. Я бачила з червня, що тут ходили четверо осіб тільки до середини липня. Я зараз сиджу два тижні власним коштом, хто мені буде це все оплачувати, що я дитину не воджу до дитсадка?", – додала мама Олександра Ісаєва.

Зараз 67 дітей із 350 перейшли до сусіднього дитсадочка. Коли ж садочок стане повністю придатним та безпечним для дітей, точно невідомо.

Дитсадок №2 Скріншот

Дитсадок після затоплення Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі закрили затоплений через негоду дитсадок.

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