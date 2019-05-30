Верховний суд поставив крапку в справі про невакцинованих дітей

Верховний Суд України постановив, що заборона відвідувати дитячий садок невакцинованій дитині не є порушенням прав.

Остаточне рішення у справі про непривитих дітей ВС прийняв 17 квітня 2019 року.

Таким чином суд не задовольнив позов матері, яка відстоювала своє право водити до дошкільного навчального закладу дитину без обов’язкових щеплень (правець, дифтерія, кашлюш тощо), пише "Життя".

Ця історія почалася у червні 2016 року. До суду звернулась мати невакцинованої дитини з вимогою не чинити перешкод її дитині у здобутті дошкільної освіти.

Спочатку позов задовольнили у Славутському міськрайонному суді Хмельницької області. У 2017 році дошкільно-навчальний заклад подав апеляційну скаргу, яку було задоволено.

Рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

Позиція Верховного Суду

Верховний Cуд вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від вакцинації) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства – не хворіти інфекційними хворобами.

У постанові йдеться, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільне навчання та інтересами інших дітей.

Схожу справу вже розглядав Європейський суд з прав людини.

У 2012 році у справі "Соломахін проти України" ЄСПЛ вирішив, що обов`язкове щеплення як примусовий медичний захід є втручанням у гарантоване пунктом 1 статті 8 "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" право на повагу до приватного життя особи, що включає в себе фізичну та психологічну недоторканість особи.

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