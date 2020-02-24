Нам в безкоштовну консультацію вчителів Прошколу часто надходять питання: а чи може школа ставити відеокамери без згоди вчителів чи батьків? Спробуємо розібратися, які є для цього законні підстави та кому це може бути корисно, а кому – зашкодити.

ВИ В ЕФІРІ: ДОСВІД БРИТАНСЬКИХ ШКІЛ

Нещодавно в мережі вибухнула інформація, що вчителі одразу трьох шкіл Лондона почали носити в себе на грудях відеореєстратори. Як пояснюють директори закладів, ця ідея з камерами спрацювала блискуче. Поведінка учнів значно покращилася, адже діти знають, що їх можуть зняти в будь-який момент. При цьому, всі працівники школи, які носять реєстратори, мають і відповідні наліпки на одязі – вони попереджають, що ведеться відеозапис.

Що тут цікавого? Що у Великій Британії, як і в Україні, відеозапис дітей може провадитися лише з дозволу батьків. Але уряд сказав, що лишає цей випадок на розсуд дирекції, якщо школа впевнена, що це покращує освітній процес, то заборони немає.

Відеонагляд у школі постійно використовую країни Скандинавії та США. І не лише для того, аби контролювати дисципліну учнів, а й посилювати безпеку та допомагати вчителям аналізувати освітній процес.

ЯКА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ?

Можна згадати, що ще 10 років тому МОН радило школам встановити відеонагляд, звісно, за власний кошт. Мотивували це тим, що подібні заходи безпеки зможуть вберегти дітей від продажу наркотиків. Але питання відеонагляду в школах досі лишається спірним.

Нікого не здивую, якщо скажу, що більшість приватних навчальних закладів мають відеоспостереження. Камери в школі навіть додають плюсів під часи вибору місця навчання. Адже батьки прагнуть безпеки та бути в курсі, що відбувається з їх дітьми.

Великий брат спостерігає: чи потрібні відеокамери в школах? UVA Today - University of Virginia

"Після того, як ми встановили відеокамери, дисципліна, звісно, покращилася. Діти поводять себе стриманіше, менше йдуть на конфлікти. Окрім того, такий спосіб контролю якось менше ображає їх, ніж нагляд охорони, наприклад" – Ілона, завуч з виховної роботи столичної школи

"Ми користуємося відеонаглядом уже кілька років. І не лише для безпеки, учителі, наприклад, аналізують за їх допомогою свою роботу. Але не всі камери пишуть звук, тому часто в конфліктних ситуаціях складно розібратися в реальних причинах сутичок. Можу сказати лише одне, таких сутичок стало значно менше, камери дисциплінують" – Олександр, директор однієї з приватних шкіл обласного центру

ЧИ МОЖНА ВЕСТИ ВІДЕОЗЙОМКУ В ШКОЛІ

Звісно, це все досить слушні коментарі. І відеонагляд у школі дійсно може стати рішенням для багатьох випадків булінгу чи порушень. Але як бути із Законом? В Україні немає документів, які б прямо забороняли відеозйомку в школі. Але є ряд статей, які це регулюють.

Наприклад, таємне фото/відеоспостереження за людьми забороняє Пункт 3 Статті 307 Цивільного Кодексу.

Та ж сама Стаття 307 говорить, що знімати людину можна лише за її згодою.

Окрім того, будь-яка відеозйомка може конфліктувати з правами на: особисте життя і таємницю (Стаття 301), повагу до честі та гідності (Стаття 279 ЦК), право власності (Стаття 316), охорону фізичних інтересів (Стаття 308).

Що це все означає? Якщо мова іде про відеозйомку уроків, то вчитель має отримати згоду всіх батьків, або ж знімати так, аби жодна дитина не потрапила в кадр. Те саме стосується і зйомки вчителів – необхідно донести учням, що робити зйомку викладачів суворо заборонено, це дійсно карається Законом.

Великий брат спостерігає: чи потрібні відеокамери в школах? Рівне Вечірнє

Як же бути в такому випадку із камерами в школі? Часто закидають, що школа – публічне гро-мадське місце. І так можна сказати. Але з юридичної точки зору тут є багато нюансів. Фактично фіксувати все на відео без згоди можна в коридорах, їдальнях, актових залах, встановити камери на вході та виході зі школи. Тобто в тих місцях, які дійсно є місцями загального користування. Однак якщо мова іде про клас – то тут не все однозначно. По-перше, в класах регулярно проводять уроки – це можна вважати робочим процесом і аж ніяк не заходом публічного характеру. Тому, якщо раптом у когось виникне бажання подати на школу до суду за відеозйомку в класі, він матиме для цього всі підстави. Тому з юридичної точки зору, аби встановити камери в класах, варто заручитися згодою батьків.

Бути камерам в школі чи ні – рішення виключно на рівні самого начального закладу. Але варто пам’ятати про відповідальність за свої рішення і поважати приватність як самих дітей, так і вчителів. Минулого разу ми говорили, від чого залежить зарплата вчителя, якщо у вас виникають будь-які юридичні питання, пишіть нам у безкоштовну консультацію Прошколу.

Юлія Бровінська - відеокамери в школах NEA Today

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