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Вели "групи смерті": з'явилися деталі про підлітків, що готували теракти в школах Керчі

2.2т
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Підлітки, які готували теракти в школах Керчі, що в анексованому Криму, вели "групи смерті" у соцмережах, де схиляли користувачів до аналогічних злочинів.

15-річного школяра Данила і 16-річного студента коледжу Артема вже затримали. Вони є послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, який у жовтні 2018 року влаштував бійню у місцевому політехнічному коледжі, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу Слідчого комітету Росії (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також стало відомо, що хлопці не приховували своїх планів від друзів. Згодом вони зізналися, що хотіли підірвати школу.

Підліток, який готував теракт у Керчі

Підліток, який готував теракт у Керчі

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Підліток, який готував теракт у Керчі

Підліток, який готував теракт у Керчі

Telegram-канал "RT на русском"

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Також співробітники ФСБ в місцях їх проживання знайшли бомби, які ті випробовували на домашніх тварина.

Обшуки підлітків

Обшуки підлітків

Telegram-канал "RT на русском"

"За адресами проживання у затриманих вилучено саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами, придбані за допомогою мережі Інтернет компоненти для виготовлення вибухових речовин", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня 2018 року студент Владислав Росляков прийшов до Керченського коледжу із рушницею і саморобними вибуховими пристроями і почав розстрілювати всіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки у приміщенні бібліотеки.

Внаслідок стрілянини загинула 21 особа (разом зі стрільцем), серед яких 16 студентів і п'ять працівників коледжу. Постраждали понад пів сотні людей.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Теги
скандал в школе Новини Криму
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сибирский ватник
сибирский ватник
Балбесы! На 10 лет присядут так как малолетки.ИДИОТЫ!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Молодые режиссеры?
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