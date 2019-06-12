Вчитися хоч би там що: ефіопка склала іспит за півгодини після пологів

Алмаз Дерезе, 21- річна жінка з Ефіопії, народила сина. За півгодини після пологів, як повідомляє ВВС, просто у лікарні вона взялася до складання шкільних іспитів.

Алмаз зі своїм чоловіком Тадесе Тулу мешкає у місті Мету на південному заході Ефіопії. Молоді ефіопки, як правило, покидають школу після народження дитини, лиш дехто з них може повернутися до навчання знов.

Алмаз вирішила не гаяти часу і здати екзамени якнайшвидше. Жінка розповідає, що навчатися під час вагітності їй було легко, вона планувала здати екзамени ще до народження дитини, але в понеділок, 10 червня, змушена була їхати в лікарню.

Тадесе підтримує дружину в її прагненні до освіти. Він переконав керівництво школи дозволити Алмаз скласти іспити в лікарні. Жінка вже пройшла тести з математики, а також з англійської і ахмарської мов. Алмаз планує вчитися на дворічних курсах і готуватися до вступу в університет.

Жінка та її новонароджений син почуваються добре.

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