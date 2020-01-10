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Вчити мову, не виходячи з дому: Мінкульт планує запустити безкоштовну онлайн-платформу

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Міністерство культури, молоді і спорту восени 2020 року планує запустити безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, вона має з'явитися уже із 1 вересня.

"До 1 вересня 2020 МКМС (міністерство культури, молоді та спорту) планує запустити роботу безкоштовної онлайн-платформи для вивчення української мови", – зазначив він.

Ілюстрація. Вивчення мови

Ілюстрація. Вивчення мови

Eduget

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За словами міністра, курси будуть розраховані на три категорії:

  • для тих, хто знає мову, але хоче поліпшити;

  • тих, хто не знає і планує вивчення "з нуля",

  • для держслужбовців, які хочуть удосконалити знання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні в Україні опублікували повний текст нового Українського правопису, затвердженого Кабінетом містрів України. У ньому 282 сторінки.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Тег
українська мова
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Фото доставляет. Турок выражение лица и блаженная улыбка. Изучение мовы опасно для психического здоровья.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Уср*инский язык ? А такой существует ? Никогда не слышал.
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