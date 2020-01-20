"Вчителю педагогічна освіта не потрібна!" Український експерт назвав причини

Головний експерт групи "Освіта" Реанімаційного пакету реформ Володимир Бахрушин заявив, що вчителю педагогічної освіти не потрібно, щоб працювати в школі.

Про йдеться також і в новому Законі України "Про загальну середню освіту", який нещодавно ухвалили. Тобто передбачається, що вчителем може стати будь-яка людина з вищою освітою, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Визначення педагогічної освіти в чинному законодавстві немає. Для викладання таких предметів, як математика, фізика, хімія тощо, знання відповідної предметної області є не менш важливим, ніж знання основ педагогіки, методики викладання. Немає жодних підстав сьогодні обмежувати можливість підготовки вчителів-предметників за науковими освітніми програмами у класичних університетах", – наголосив Бахрушин на Facebook-сторінці.

За його словами, створення профільної старшої школи передбачає впровадження нових предметів, за якими підготовку вчителів жодний педагогічний заклад вищої освіти не здійснює. Проте вони можуть бути близькими до непедагогічних спеціальностей.

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Також зазначається, що вимога щодо наявності у вчителів саме педагогічної освіти з'явилася у законодавсті у 1999 році. Проте якість середньої освіти від запровадження вимоги не покращилася.

"Норма про обов'язковість саме педагогічної вищої освіти була скасована ще Законом України "Про освіту" у 2017 році. Замість цього було передбачено наявність професійної кваліфікації педагогічного працівника, яка може бути отримана через здобуття іншої вищої освіти за освітніми програмами, які передбачають присвоєння професійної кваліфікації педагога, а також через досвід практичної роботи. Ці норми збережені і в новому Законі "Про загальну середню освіту", – додав Бахрушин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, чому закон про освіту в Україні загрожує мовним скандалом.

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