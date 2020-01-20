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"Вчителю педагогічна освіта не потрібна!" Український експерт назвав причини

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Головний експерт групи "Освіта" Реанімаційного пакету реформ Володимир Бахрушин заявив, що вчителю педагогічної освіти не потрібно, щоб працювати в школі.

Про йдеться також і в новому Законі України "Про загальну середню освіту", який нещодавно ухвалили. Тобто передбачається, що вчителем може стати будь-яка людина з вищою освітою, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Визначення педагогічної освіти в чинному законодавстві немає. Для викладання таких предметів, як математика, фізика, хімія тощо, знання відповідної предметної області є не менш важливим, ніж знання основ педагогіки, методики викладання. Немає жодних підстав сьогодні обмежувати можливість підготовки вчителів-предметників за науковими освітніми програмами у класичних університетах", – наголосив Бахрушин на Facebook-сторінці.

За його словами, створення профільної старшої школи передбачає впровадження нових предметів, за якими підготовку вчителів жодний педагогічний заклад вищої освіти не здійснює. Проте вони можуть бути близькими до непедагогічних спеціальностей.

"Вчителю педагогічна освіта не потрібна!" Освітній експерт в Україні назвав причини

"Вчителю педагогічна освіта не потрібна!" Освітній експерт в Україні назвав причини

Освіторія

Також зазначається, що вимога щодо наявності у вчителів саме педагогічної освіти з'явилася у законодавсті у 1999 році. Проте якість середньої освіти від запровадження вимоги не покращилася.

"Норма про обов'язковість саме педагогічної вищої освіти була скасована ще Законом України "Про освіту" у 2017 році. Замість цього було передбачено наявність професійної кваліфікації педагогічного працівника, яка може бути отримана через здобуття іншої вищої освіти за освітніми програмами, які передбачають присвоєння професійної кваліфікації педагога, а також через досвід практичної роботи. Ці норми збережені і в новому Законі "Про загальну середню освіту", – додав Бахрушин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, чому закон про освіту в Україні загрожує мовним скандалом.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта школа викладач
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