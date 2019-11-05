Вчителям платитимуть за реальну кількість учнів: Новосад озвучила остаточне рішення

Усі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Міністерка освіти Ганна Новосад під час презентації проєкту Держбюджету на 2020 рік повідомила, що на підвищення зарплат педагогам передбачено додаткових 2,2 млрд гривень.

"Ми платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що ми просто не доплачували останні 4 роки заробітну плату вчителям. Ми цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною", – підкреслила Новосад.

За словами очільниці МОН, додаткові кошти дозволять усім без виключення регіонам України виплачувати повну надбавку за престижність у розмірі 30%, а не гратися надбавками, як це робили місцеві чиновники.

Вчителям платитимуть за реальну кількість учнів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде.

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