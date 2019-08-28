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Вчителям на замітку: МОН затвердило систему оцінювання другокласників НУШ

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Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання учнів 2-го класу Нової української школи.

Як йдеться в наказі №1154 від 27 серпня, критерії оцінювання встановлює вчитель із поступовим залученням учнів до цього процесу, пише НУШ (щоб детальніше ознайомитись з рекомендаціями, доскрольте до кінця сторінки).

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"Орієнтирами для визначення критеріїв є вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів, визначених Держстандартом. Під час здійснення формувального оцінювання важливо не протиставляти дітей один одному. Стимулом розвитку має бути співвідношення роботи (відповіді, дії тощо) з тим, як дитина працювала раніше", – йдеться в повідомленні.

Школярі

Школярі

Радіо ТРЕК

У рекомендаціях наголошено, що варто акцентувати увагу тільки на позитивній динаміці досягнень учнів. Вчитель також може заповнювати індивідуальну картку учня, щоб зафіксувати прогрес.

Індивідуальна картка учня

Індивідуальна картка учня

НУШ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гройсман похвалився успіхами реформи НУШ.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа Міністерство освіти України
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