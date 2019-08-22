Вчителям Києва підвищать зарплату з 1 вересня

З 1 вересня 2019 року заробітна плата педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, професійно-технічних закладів освіти та дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Києва буде підвищена в межах тисячі гривень.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, в 2019 році на освіту в бюджеті міста передбачили майже 18 мільярдів гривень, пише Главком.

"Ми маємо зробити все, аби педагоги не думали про те, як вижити. Вони мають виховувати і вчити дітей. Бо саме діти наше майбутнє", – підкреслив Кличко.

За словами мера, більшість освітніх установ столиці, що працюють понад 50 років, жодного разу не бачили ремонтів.

"У 2019 році на підготовку до нового навчального року з міського бюджету освіта отримала 2,5 млрд грн. За ці кошти заклади освіти ремонтують дахи, фасади, міняють вікна, роблять капітальні ремонти класів, коридорів та купують нове обладнання. А також облаштовують заклади освіти, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю", –наголосив Кличко.

Вчитель Високий Замок

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