Вчителя-забіяку цькували? Скандал на Буковині отримав несподіваний поворот

Учитель фізики Віктор Драгомарецький Михальчанської школи (Чернівецька область), який під час уроку побив старшокласника за погану поведінку, заявив, що потерпає від цькування учнів.

Селяни обурені поведінкою викладача, а у школі виправдовуються тим, що відносини у педагога зі старшокласниками не склалися вже давно, йдеться у сюжеті ТСН (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Кадри зі скандального уроку в 10-А класі Михальчанської школи зняли ще минулого року, проте у соцмережі оприлюднили нещодавно. Вчитель фізики гамселив по голові учня, потім штовхав його на парту.

Драгомарецький розповів, що учні постійно намагаються зірвати уроки, тож у нього здали нерви, про що тепер шкодує.

"Слід говорити про те, що булінг стосовно вчителів – він є, він існує", – зазначив педагог.

Класна керівниця 11-А Людмила Новосадська підтвердила, що в учнів із вчителем фізики напружені відносини склалися давно.

"Клас – 14 хлопців, клас непростий. Є такі хлопчики, на жаль, які можуть спеціально робити, щоби вивести вчителя", – додала педагогиня.

Директор школи Ярослав Васкул повідомив, що за скоєне Драгомарецький отримає догану або його звільнять. Зазначається, що вчитель у школі працює за сумісництвом – викладає лише в 11-му класі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі вчитель разом із дітьми побив першокласника.

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