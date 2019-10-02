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Вчителя-забіяку цькували? Скандал на Буковині отримав несподіваний поворот

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Учитель фізики Віктор Драгомарецький Михальчанської школи (Чернівецька область), який під час уроку побив старшокласника за погану поведінку, заявив, що потерпає від цькування учнів.

Селяни обурені поведінкою викладача, а у школі виправдовуються тим, що відносини у педагога зі старшокласниками не склалися вже давно, йдеться у сюжеті ТСН (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Кадри зі скандального уроку в 10-А класі Михальчанської школи зняли ще минулого року, проте у соцмережі оприлюднили нещодавно. Вчитель фізики гамселив по голові учня, потім штовхав його на парту.

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Драгомарецький розповів, що учні постійно намагаються зірвати уроки, тож у нього здали нерви, про що тепер шкодує.

"Слід говорити про те, що булінг стосовно вчителів – він є, він існує", – зазначив педагог.

Класна керівниця 11-А Людмила Новосадська підтвердила, що в учнів із вчителем фізики напружені відносини склалися давно.

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"Клас – 14 хлопців, клас непростий. Є такі хлопчики, на жаль, які можуть спеціально робити, щоби вивести вчителя", – додала педагогиня.

Директор школи Ярослав Васкул повідомив, що за скоєне Драгомарецький отримає догану або його звільнять. Зазначається, що вчитель у школі працює за сумісництвом – викладає лише в 11-му класі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі вчитель разом із дітьми побив першокласника.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Чернівці
Теги
школа булінг конфлікт в школі побили підлітка
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