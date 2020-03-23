Вчителька з Рівного розробила гральні карти для вивчення української мови

Вчителька з Рівного Катерина Островська розробила авторську гру в карти "Наголоси́ на́голоси", за допомогою якої школярі зможуть легко вивчити наголоси.

Ідея створити гру народилася давно, ось тільки втілити її в життя педагогиня ніяк не встигала. Тому Островська взялася за розробку під час літньої відпустки, пише КП в Україні (щоб переглянути фото карт, доскрольте до кінця сторінки).

"Я повністю тиждень виділила на роботу, щоб не відволікатися, і закінчити проєкт. Мені хотілося створити не просто гру, а метод запам'ятовування, в основі якого лежатиме мнемоніка і ейдетика (допомагають запам'ятовувати інформацію через образне і асоціативне мислення)", – розповіла вчителька.

Катерина Островська roippo.org.ua

За її словами, просте зазубрювання сучасним дітям не цікаве. Тому в картах вчителька спробувала використовувати різні способи засвоєння інформації: візуальні, слухові та символічні.

У колоді 65 карт, які складаються з 6-ти мастей і 5-ти номерів. На кожній з них свій номер, символ, яскрава картинка і мудре речення. Наприклад, "Від магісте́рської роботи про тім'яни́й шов і симетрі́ю черепа не відвести́ очей", "Треба зра́ння пити ла́те, щоб зо́зла све́рдлом не стати".

За правилами, за кожну неправильно прочитану карту набираються штрафні бали, а переможе в грі той, хто набере найменше. Щоб гра не перетворилася в нудну вичитку пропозицій в групах, педагогиня ввела ряд додаткових правил – щоб азарт у дітей не зникав.

Гральні карти для вивчення наголосів kp.ua

Гральні карти для вивчення наголосів kp.ua

Гральні карти для вивчення наголосів kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька вигадала оригінальний спосіб перевірити, чи дитина помила руки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!