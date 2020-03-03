Першокласники школи №1415 в районі Останкіно Москви (Росія) отримали опіки очей, обличчя та шиї, тому що їх вчителька забула виключити кварцову лампу в кабінеті.

Радянська ультрафіолетова лампа відкритого типу працювала в класі кілька годин на максимальній потужності. Діти провели в кабінеті весь навчальний день, а вечером скаржилися батькам на болі в очах, пише Московський комсомолець.

"Коли забрали після уроків, звернули увагу, що обличчя червонувате. Потім вийшли на вулицю, а у дитини очі червоні, і вона скаржиться, що болять. До вечора стало гірше, нас відвезли на "швидкій" в Морозівську лікарню, у всіх діагностували опік сітківки і опік обличчя 1 ступеня", – розповіла мати постраждалої дівчинки Telegram-каналу Readovka.

Так, внаслідок опіків 25 учнів потрапили до лікарні, проте зараз дітей вже відпустили. Вчителька пояснила, що включила лампу, поки першокласники були в їдальні. Коли діти повернулися, вона думала, що вимкнула її.

Як повідомили в Департаментів освіти Москви, вчительку звільнили. Четверо постраждалих дітей вже повернулися до занять. У школі триває внутрішня перевірка. Дослідчу перевірку почав також Слідчий комітет.

У Росії вчителька забула виключити кварцову лампу в кабінеті

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вчителька під час уроку обізвала дітей засранцями та алкоголіками.

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