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"Вчителька сиділа в телефоні": на Миколаївщині школярці на уроці зламали ніс

1.3т
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У школі №4 міста Южноукраїнська (Миколаївська область) третьокласниці на уроці фізкультури зламали ніс баскетбольним м'ячем.

Як повідомила двоюрідна сестра потерпілої Дар'я Максимова на Facebook-сторінці, у момент інциденту педагогиня сиділа в телефоні, а інша учениця робила їй масаж спини, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Вчителька навіть не помітила відсутність моєї сестри, коли та вибігла із закривавленим носом. Вона "прокинулася" тільки тоді, коли інші однокласники підійшли і сказали, що у Саші кровотеча з носа", – розповіла Максимова.

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За її словами, медсестра школи тільки вставила вату в ніс, швидку допомогу не викликала. Через пів години після інциденту про травму повідомили мамі. А в лікарні уточнили, що в дівчинки перелом.

Зазначається, що батьки написали заяву в поліції. Також повідомляється, що про стан здоров'я дитини ніхто з навчального закладу не намагався дізнатися.

Третьокласниця, якій зламали ніс

Третьокласниця, якій зламали ніс

Facebook Дарья Максимова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську вчитель курив під час уроку в класі.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Миколаїв
Теги
конфлікт в школі скандал в школе постраждала дитина
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
вот с чем нужно бороться в школах. с низкоквалифицированным педагогизмом. а не с русским языком
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