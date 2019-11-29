"Вчителька року" зайнялась оральним сексом з учнем і здалася поліції

Американка Ранді Чаверрія, яка отримала звання "Вчителька року", здалася поліції і її заарештували за оральний секс із учнем у класі.

36-річна викладачка середньої школи Раунд Рок у Техасі також надсилала підлітку інтимні текстові повідомлення, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Daily Mail.

За словами учня, у них був оральний секс двічі просто в класі. А директор школи Метт Грофф заявив, що освітянці "заборонено повертатися в кампус".

У вівторок, 26 листопада, Чаверрія сама прийшла до поліції, їй висунули звинувачення і заарештували.

Зазначається, що в травні 2018 року вона була нагороджена званням "Вчителька року". Вона також запустила ініціативу "Прийняти дитину" в місцевій громаді, де учні середньої школи "приймають" дитину початкової школи, яку визнали "нужденною".

У травні 2018 року її нагородили званням "Вчителька року" Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, учням школи США надрукували на посвідченнях номер сексу по телефону замість лінії довіри.

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