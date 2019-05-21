Вчителька придумала способи економії для школи і всіх вразила

Неподалік від Трентама у Великій Британії директор школи Емілі Профітт змогла утримати освітню установу на плаву, ставши "супергероєм", - саме так її називають батьки.

Її історію розповів британський таблоїд Mirror.

Відзначається, що, коли жінка прийшла в школу, там були надлишки фінансування, через що проблем із забезпеченням не було, проте, за останні кілька років кількість коштів урізали на 81 тисячу фунтів (приблизно 2,7 млн гривень в еквіваленті).

У закладі скоротили кількість персоналу і робочих годин, але грошей все одно критично не вистачало.

Щоб не дати школі загнутися, жінка почала виконувати обов'язки менеджера, будівельника, планувальника меню їдальні, садівника, і багато інших.

За допомогою свого батька і небайдужих батьків вона розвела сад, в якому вирощує овочі та фрукти для їдальні, витратила свою відпустку на проведення ремонту в кухні, де все обладнання і меблі не змінювалися з 1970-их років, самостійно чинила небезпечний для дітей ставок, будувала гардероб і дерев'яний будиночок, оновила кімнату для персоналу.

Також вона домовляється з постачальниками про продукти, планує меню для їдальні, і тільки це в цілому допомагає економити близько 9 тисяч фунтів (майже 300 тисяч грн) щорічно.

"Вона наш супергерой - дуже надихає нас усіх, і діти її люблять", - кажуть про жінку батьки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як у Великій Британії жінка придумала спосіб дешево, корисно і смачно годувати всю свою сім'ю за копійки.

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