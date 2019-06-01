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Вчителька потрапила в опалу через непристойний коментар

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У США вчителька старшої школи нажила серйозні проблеми через емоційного і дещо нецензурного коментаря, який залишила під час перевірки робіт.

Її історію розповідає британський таблоїд Mirror.

Відзначається, що вчитель Резерфордської середньої школи в Панама-Сіті, штат Флорида, перевіряла роботи своїх учнів, коли у одного з учнів написала навпроти завдання: "WTF is this?".

Як відомо, WTF це абревіатура від фрази "what the fuck", яку можна перевести як "що за хр*нь", і є досить нецензурним висловлюванням.

Вчителька потрапила в опалу через непристойний коментар

Коли батьки учня побачили такий напис на паперах, то обурилися та вирішили скаржитися керівництву. За словами матері, такі висловлювання "дуже недоречні і неприйнятні для вчителя".

"Я думаю, що їй обов'язково потрібно зробити догану. Я вважаю, що це потрібно вказати в її особовій справі", - говорить вона.

Сама вчителька визнає свою провину, називає інцидент "помилкою", але імені свого не розголошує.

"Ми робимо помилки, але ми розуміємо, що повинні дотримуватися високих професійних стандартів. І коли ми робимо помилки, ми намагаємося виправити їх і рухатися вперед", - виправдовується винуватиця інциденту.

Нагадаємо, раніше вчителька в Росії потрапила в серйозний скандал, коли назвала ученицю "дурепою" і "дебільною", а також допустила ще ряд жорстких висловлювань.

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