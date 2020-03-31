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Вчителька назвала головні недоліки дистанційного навчання в Україні

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Українська вчителька і мама Влада Тарасюк відзначила, що головними недоліками дистанційного навчання є технічне забезпечення, низька якість інтернет-зв'язку, санітарні норми та інше.

Як написала жінка у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS", не всі вчителі з розумінням ставляться до школярів, в яких виникають певні проблеми.

Вчителька назвала головні недоліки дистанційного навчання в Україні

Вчителька назвала головні недоліки дистанційного навчання в Україні

НУШ

Отже, Тарасюк виділила такі недоліки дистанційного навчання:

  1. Технічне забезпечення. Не у всіх є особисті ПК, планшети. А через смартфони виконувати систематично домашнє завдання не зручно.

  2. Низька якість інтернет-зв'язку. Дуже часто сайти і відео-уроки не завантажуються.

  3. Санітарні норми. Згідно з правилами, учні 5-9 класів можуть перебувати перед екранами не більше 20-25 хв за урок і не більше 3 уроків в день.

  4. Обсяги та терміни здачі домашнього завдання. Потрібно враховувати можливості учнів і розуміти, що навчання не може тривати 24/7.

  5. Різноманітність інтернет-ресурсів. Зараз кожен учитель може вільно вибирати інструменти для дистанційного навчання. Але хотілося б єдності, щоб все було на конкретному ресурсі, тому що технічно забезпечити доступ до всіх не завжди вдається.

  6. Психоемоційний і фізичний стан. В умовах тривалого карантину порушується звичний режим дня. Діти позбавлені можливості вийти на прогулянки, спілкуватися з однолітками. Це все негативно впливає на самопочуття.

Вчителька закликала своїх колег дублювати дітям домашні завдання за допомогою друкованих підручників, а остаточне оцінювання здійснювати після завершення карантину.

Вчителька назвала головні недоліки дистанційного навчання в Україні

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський повідомив розклад уроків для школярів на українському телебаченні.

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Автор
Оксана Воля
Теми
навчання школа
Місце
Україна
Теги
школа викладач
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