Вчителька дала дітям завдання зробити про неї меми та підірвала мережу

У Лос-Анджелесі, США, вчителька англійської мови на ім'я Анджеліна Мерфі здивувала дітей незвичайним завданням, сказавши створити меми про навчальний процес.

Підсумками виконання цієї роботи вона поділилася на своїй сторінці в Twitter.

Відзначається, що жінка працює в старшій школі, і в кінці навчального року задала дітям зібрати до останнього дня меми про процес навчання, весь минулий рік.

Багато з них постаралися на славу, відкрили тонкощі підходу жінки до навчання, свої емоції від певних обставин, обіграли різні ситуації.

I give students the option to submit memes about the school year or our class and we look at them on the last day of class. They usually take this opportunity to roast me, which I do not mind They really outdid themselves this year so here's a thread of our memes! pic.twitter.com/NF5GHSnpOu