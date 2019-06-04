Вчителька дала дітям завдання зробити про неї меми та підірвала мережу

У Лос-Анджелесі, США, вчителька англійської мови на ім'я Анджеліна Мерфі здивувала дітей незвичайним завданням, сказавши створити меми про навчальний процес.

Підсумками виконання цієї роботи вона поділилася на своїй сторінці в Twitter.

Відзначається, що жінка працює в старшій школі, і в кінці навчального року задала дітям зібрати до останнього дня меми про процес навчання, весь минулий рік.

Багато з них постаралися на славу, відкрили тонкощі підходу жінки до навчання, свої емоції від певних обставин, обіграли різні ситуації.

I give students the option to submit memes about the school year or our class and we look at them on the last day of class. They usually take this opportunity to roast me, which I do not mind They really outdid themselves this year so here's a thread of our memes! pic.twitter.com/NF5GHSnpOu - Angelina Murphy (@magicalmsmurphy) May 31, 2019

За словами Мерфі, вона дає такі завдання щороку, і кожного разу учні не втрачають можливості жартувати над нею, але їй це навіть подобається.

Всього за кілька днів з моменту публікації тред Мерфі про меми зібрав понад 170 тисяч лайків і 35 тисяч ретвітів, а багато інших вчителя заявили про намір перейняти такий досвід у власну роботу.

Нагадаємо, раніше в Британії директор школи вигадала приголомшливі способи економії для закладу, через що батьки почали називати її не інакше як "супергероєм".

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