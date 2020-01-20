Вчителів російськомовних шкіл навчатимуть української: Новосад розповіла деталі

Вчителі російськомовних шкіл в Україні пройдуть курси підвищення кваліфікації, щоб навчитися викладати українською мовою.

Як нагадала міністерка освіти Ганна Новосад, усі російськомовні школи України з вересня 2020 року здійснюватимуть освітній процес українською мовою, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для вчителів ми будемо робити окремі курси підвищення кваліфікації, літню школу для того, щоб вони покращили свої знання державної мови", – відзначила Новосад.

За її словами, буде певний адаптаційний період для учнів, а за результатами першого року можна подивитися, чи відкоригувати навчальні програми. Також зазначається, що рідна мова і література будуть викладатися російською.

Вчителів російськомовних шкіл навчатимуть української мови

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці під час опитування оцінили повернення російської мови у виші.

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