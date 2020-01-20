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Вчителів російськомовних шкіл навчатимуть української: Новосад розповіла деталі

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Вчителі російськомовних шкіл в Україні пройдуть курси підвищення кваліфікації, щоб навчитися викладати українською мовою.

Як нагадала міністерка освіти Ганна Новосад, усі російськомовні школи України з вересня 2020 року здійснюватимуть освітній процес українською мовою, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Для вчителів ми будемо робити окремі курси підвищення кваліфікації, літню школу для того, щоб вони покращили свої знання державної мови", – відзначила Новосад.

За її словами, буде певний адаптаційний період для учнів, а за результатами першого року можна подивитися, чи відкоригувати навчальні програми. Також зазначається, що рідна мова і література будуть викладатися російською.

Вчителів російськомовних шкіл навчатимуть української мови

Вчителів російськомовних шкіл навчатимуть української мови

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці під час опитування оцінили повернення російської мови у виші.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
українська мова викладач школа
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Skovski Anton
Skovski Anton
Ну хоть время дали учителям собрать документы, продать имущество и свалить из этой нацистской помойки.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чем больше мовы - тем больше деградации, это хорошо. Село победило город
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Ущемление прав национальных общин в Украине, с введением "мовных" законов, приобретает СИСТЕМНЫЙ характер и является предпосылкой для последующего культурного и физического ГЕНОЦИДА в отношении граждан других этносов, проживающих в Украине. Препятствия в получении образования на родном языке и ограничения вещания в СМИ на языках национальных ОБЩИН (а не "меньшин") создаёт угрозу превращения Украины в страну-изгоя и оплот неонацизма.
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