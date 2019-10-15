Вчителі зароблятимуть більше: у "Голосі" прокоментували ініціативу скасувати надбавки педагогам

Правки щодо скасування надбавок вчителям і збільшення робочого часу до 40 годин на тиждень, які подали народні депутати політичної фракції "Голос" до проєкту закону про середню освіту, чим викликали тривогу в освітян, не погіршать умови праці педагогів, а навпаки гарантуватимуть вищу зарплату.

Як розповіла в коментарі OBOZREVATEL народна депутатка від політичної фракції "Голос" Інна Совсун, скасування надбавки пропонується, але це робиться для того, щоб не скоротити зарплату вчителя, а запропонувати новий підхід для нарахування оплати праці.

За словами Совсун, є надбавки за виконання завдань, які людина повинна робити в межах своєї роботи, за яку отримуватиме основну зарплату. Це стосується перевірки зошитів або завідування кабінетами, навчальними майстернями, за які наразі потрібно додатково прозвітуватися і виконати певний обсяг паперової роботи.

"Ми пропонуємо відмовитись від радянської моделі, коли вчителька – класний керівник, а запропонувати посаду консультанта. Консультанти працюватимуть тільки з класом і окремо з кожним учнем. Для цього будуть виділені спеціальні ставки в школі", – повідомила депутатка.

Тому "Голос" пропонує єдину ставку заробітної плати, яка залежатиме не від надбавок, стажу, а від кваліфікації вчителя. Відповідно до пропозицій партії, інтерн отримуватиме 8 000 грн, учитель ІІ-ої категорії, одразу після проходження сертифікації, – 10 000 грн, учитель І-ої категорії – 13 000 грн, а вищої – 18 200 грн.

Зарплата вчителям 24 Канал

Народні депутати також запропонували збільшити робочий час педагогічного працівника до 40 годин на тиждень. Совсун пояснила, що наразі згідно з законом "Про загальну середню освіту" педагогічне навантаження вчителя складає 18 годин протягом навчального тижня. Це стосується тільки уроків, законом не враховано додаткові години, які вчителька витрачає на консультацію учнів тощо.

"Ми пропонуємо збільшити обсяг навчального навантаження, але не йдеться про збільшення уроків. Потрібно визнати, що вчителі виконують додаткову роботу, яка не обліковується адекватно", – наголосила Совсун.

Депутатка зазначила, що головною ціллю "Голосу" є стимулювання покращення якості середньої освіти в Україні. Для цього варто мотивувати у вчителів ту поведінку, яка підвищуватиме якість навчання. Тобто, щоб збільшити розмір зарплати, потрібно підвищити свій кваліфікаційний рівень. Сьогоднішня система оплати праці педагогів на це не спрямована. Натомість вчителів перевантажують паперовою роботою.

У "Голосі" прокоментували ініціативу скасувати надбавки вчителям

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. Проте міністр освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть. Згодом очільниця МОН запропонувала закрити школи і підняти зарплати.

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