Вчителі та батьки протестують: чиновники на Харківщині закрили одразу дві школи

У Первомайську (Харківська область) чиновники закрили дві школи, щоб економити щороку три мільйони гривень. Батьки учнів і вчителі протестують, адже до інших навчальних закладів дітям довго добиратись.

Як йдеться в сюжеті ТСН, рішення про закриття першої та четвертої школи депутати прийняли на сесії міськради. Очільник міста називає це оптимізацією: якщо навчальні заклади завантажені на половину, то утримувати їх немає сенсу (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Першим пріоритетом будуть саме заклади освіти. Якщо такий пріоритет не буде знайдений, тоді вони будуть виставлені на прозорі торги. Будуть шукати ефективного власника", – пояснює мер Первомайська Микола Бакшеєв.

Школа №1 – єдина на весь мікрорайон, де навчаються також діти із сусіднього села Сіваш. Вони добираються сюди за пів години. Підвозить учнів автобус, однак він тут з’являється лише за умови хорошої погоди. Найближча школа після першої – п’ята, проте до неї йти пішки годину-півтори.

Школа №1 в Первомайську Скріншот відео

Також заклади закрили через поганий стан. Директори скаржаться, що за майже десять років не отримали ні копійки на ремонт, а підтримували школу за рахунок батьків і спонсорів.

Закриття шкіл ТСн

"Ось столи за рахунок міського бюджету. Це за Нової української школи їх зобов'язали купити. А так все інше, що тут є – це батьки все самі купували", – каже Віктор Гатилов, директор Первомайської ЗОШ №4.

Придбані столи за кошти міськбюджету Скріншот відео

Проте батьків та вчителів вчинок чиновників не зупиняє. Вони планують оскаржувати рішення сесії в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Тернополя розгорівся гучний скандал через те, що батьків змушують платити гроші за мистецьку освіту.

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