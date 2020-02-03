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"Вчителі провокують мою дитину!" Мати учня поскаржилась на булінг в школі Івано-Франківська

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У школі №25 в Івано-Франківську розгорівся скандал, тому що вчителі і батьки намагаються вижити другокласника з навчального закладу.

Про булінг розповіла мати учня Уляна Іваночко у Facebook-групі "Типове місто". У жовтні 2019 року хлопчика побили однокласники в туалеті, проте вчителі в скоєному звинуватили потерпілого, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Після побиття почався сильніший булінг з боку вчителів. Директорка школи Якимів Світлана навіть вимагала вибачень у жінки, нібито це її син все спровокував. За словами Іваночко, педагоги змовилися з батьківським комітетом проти хлопчика.

"Вони подали заяву в поліцію про те, що мій син зриває уроки. Під час уроків не пускають дитину в туалет, бо він може сходити і вдома", – додала мати.

"Вчителі провокують мою дитину!" Мати учня поскаржилась на булінг в школі Івано-Франківська

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше освітній омбудсмен в Україні назвав причини, чому вчителі цькують дітей.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
булінг скандал в школе конфлікт в школі
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