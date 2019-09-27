Вчителі повинні відвідувати психолога щомісяця: експертка назвала причини

Член Асоціації корекційних педагогів України Наталія Липка наголосила на тому, що вчителю потрібно відвідувати психолога регулярно, не рідше, ніж один раз у місяць.

Експертка додала, що освітяни ще зі студентських років мають привчити себе не боятися звертатися по допомогу до спеціаліста, пише Gazeta.ua.

"Навіть більшість доцентів вважають, що психолог – це психіатр. Така ж стереотипна думка побутує й у вчителів. Через необізнаність і невміння відрізняти ці два поняття педагоги не звертаються по допомогу до кваліфікованих спеціалістів, які можуть допомогти вирішити їхні певні психологічні проблеми", – розповіла Липка.

За її словами, також викладачеві надзвичайно корисно відвідувати різні курси підвищення кваліфікації, а також семінари, тренінги чи фестивалі, які стосуються професійної діяльності. У такому середовищі однодумців вчитель розслабляється.

Якщо людині впродовж двох-трьох місяців важко заснути або вдається лише з допомогою снодійних, вранці у неї головні болі, з'являється дратівливість, то це ознаки останньої стадії втоми і викладачеві обов'язково потрібно йти до психолога. Самотужки досягти емоційної стабільності надзвичайно складно.

Емоційна втома у вчителів

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