Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Вчителі повинні відвідувати психолога щомісяця: експертка назвала причини

321 Читати матеріал російською

Член Асоціації корекційних педагогів України Наталія Липка наголосила на тому, що вчителю потрібно відвідувати психолога регулярно, не рідше, ніж один раз у місяць.

Експертка додала, що освітяни ще зі студентських років мають привчити себе не боятися звертатися по допомогу до спеціаліста, пише Gazeta.ua.

"Навіть більшість доцентів вважають, що психолог – це психіатр. Така ж стереотипна думка побутує й у вчителів. Через необізнаність і невміння відрізняти ці два поняття педагоги не звертаються по допомогу до кваліфікованих спеціалістів, які можуть допомогти вирішити їхні певні психологічні проблеми", – розповіла Липка.

Новини
Яблуко розбрату: хто сказав, що вчителям потрібні подарунки

За її словами, також викладачеві надзвичайно корисно відвідувати різні курси підвищення кваліфікації, а також семінари, тренінги чи фестивалі, які стосуються професійної діяльності. У такому середовищі однодумців вчитель розслабляється.

Якщо людині впродовж двох-трьох місяців важко заснути або вдається лише з допомогою снодійних, вранці у неї головні болі, з'являється дратівливість, то це ознаки останньої стадії втоми і викладачеві обов'язково потрібно йти до психолога. Самотужки досягти емоційної стабільності надзвичайно складно.

Емоційна втома у вчителів

Емоційна втома у вчителів

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу підірвав мем про зарплату вчителів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Місце
Україна
Тег
школа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані