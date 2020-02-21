Вчителі трьох британських шкіл у рамках експерименту почали носити нагрудні відеореєстратори. Експеримент показав, що дисципліна учнів покращилась.

Педагоги, які носять на собі відеокамери, мають на одязі позначку про те, що може проводитися відеозапис, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Schools Week.

"З тих пір, як ми запровадили відеореєстратор, ми маємо дуже мало питань щодо конфліктів або сутичок у класі – можливо, раз на місяць", – розповів директор однієї зі шкіл Лондона Ларрі Девіс.

За його словами, діти стали набагато краще поводитися, тому що вони знають, що їхні дії можуть бути зафіксовані на камеру. Також слід зазначити, що жодних скарг на відеозйомку від учнів не надходило.

Ціна однієї камери – 249 фунтів стерлінгів (приблизно 7 800 гривень). Також школи платять 15 фунтів (приблизно 470 гривень) на місяць за зберігання кадрів.

Вчителі почали носити відеореєстратори: результат здивував top-news.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось про відмінності навчання у вишах Британії та України.

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