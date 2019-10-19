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Вчителі перекрили дорогу під Житомиром через проблеми із зарплатами

1.6т Читати матеріал російською

В Житомирській області близько 10:00 19 жовтня на 172 км автодороги Київ-Ковель вчителя влаштували акцію протесту і частково обмежили рух автотранспорту шляхом руху по пішохідному переходу.

Про це йдеться у повідомленні поліції, передає Моя Школа OBOZREVATEL.

"Близько 100 учасників акції протесту, вчителі навчальних закладів Лугинського району, рухаються пішохідним переходом, привератючи таким чином увагу уповноважених посадових осіб до проблеми з виплатою заробітної плати", - наголошується у повідомленні.

Вчителі перекрили дорогу під Житомиром через проблеми із зарплатами

Поліцейські, як йдеться у повідомленні, забезпечили безпеку дорожнього руху, а також провели з учасниками акції роз'яснювальну роботу про відповідальність за блокування транспортних комунікацій.

Як раніше повідомляла Моя Школа OBOZREVATEL, бюджетний комітет Верховної Ради відхилив пропозиції освітнього комітету про збільшення на 5,1 млрд грн витрат на підвищення оплати праці педагогів у 2020 році.

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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Ну так наверное зарплату в 4 тыщи зелени ..как обещал Зелёный,просто не успевают выплачивать?? Где столько долларов вовремя взять..
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Васьков Александр
Васьков Александр
Вот же ж путинськи пидстилки ... не нравЭтся у Европи - гедь до России!!!
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gotsman dawid
gotsman dawid
Васьков Александр,ты что долб--еб
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