Вчителі перекрили дорогу під Житомиром через проблеми із зарплатами

В Житомирській області близько 10:00 19 жовтня на 172 км автодороги Київ-Ковель вчителя влаштували акцію протесту і частково обмежили рух автотранспорту шляхом руху по пішохідному переходу.

Про це йдеться у повідомленні поліції, передає Моя Школа OBOZREVATEL.

"Близько 100 учасників акції протесту, вчителі навчальних закладів Лугинського району, рухаються пішохідним переходом, привератючи таким чином увагу уповноважених посадових осіб до проблеми з виплатою заробітної плати", - наголошується у повідомленні.

Поліцейські, як йдеться у повідомленні, забезпечили безпеку дорожнього руху, а також провели з учасниками акції роз'яснювальну роботу про відповідальність за блокування транспортних комунікацій.

Як раніше повідомляла Моя Школа OBOZREVATEL, бюджетний комітет Верховної Ради відхилив пропозиції освітнього комітету про збільшення на 5,1 млрд грн витрат на підвищення оплати праці педагогів у 2020 році.

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