Вчителі наразили себе на смертельну небезпеку заради дітей

У Бьюкененській середній школі в Коатбріджі, Шотландія, відразу кілька вчителів захворіли рідкісним раком сечового міхура, який може бути викликаний токсичною водою.

Цю історію описує місцеве видання Daily Record.

Відзначається, що ще три роки тому персонал навчального закладу став хвилюватися через якість водопровідної води, коли вона змінила колір в червоний, - будівлю було побудовано в 2012 році на звалищі небезпечних токсичних відходів, де серед іншого були нікель, свинець і миш'як.

Тоді персоналу заборонили вживати воду з-під крана, проте, люди продовжили там працювати і в кінцевому підсумку поплатилися за це. Коли вони намагалися висловити протест у зв'язку із замовчуванням проблеми, їх погрожували звільнити.

Серед онкологічних хвороб рак сечового міхура вважається одним з найбільш рідкісних, він зустрічається в основному у людей у віці 85-89 років і становить всього 3% від усіх випадків захворюваності на рак.

На даний момент вже у чотирьох вчителів з цієї школи розвинувся рак сечового міхура.

DAILY RECORD

У місцевому управлінні освіти продовжують стверджувати, що немає ніяких свідоцтв, що виною всьому вода в школі. За їхніми словами, вона відповідає стандартам якості.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як директриса однієї з британських шкіл примудрилася ввести такі методи економії, через що уславилася як місцевий супергерой.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!