"Вчителі багатшими не стали": ексглава УЦОЯО підбив підсумки 2019 року в освіті

Колишній глава УЦОЯО Ігор Лікарчук підбив підсумки 2019 року в українській освіті і відзначив, що вчителя багатшими і професійно вільними так і не стали.

Як написав педагог на своїй Facebook-сторінці, перший висновок – дедалі більше перестали цінувати своє, а мода утверджується на іноземні освітні системи. Унаслідок цього сформувалося хибне переконання, що освіта в Україні погана, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Другий підсумок – зріс попит на альтернативну освіту. За словами Лікарчука, якби дозволили ходити до школи лише тим, хто хоче, або не має змоги отримати загальну середню освіту самостійно, з'явилася б величезна кількість порожніх шкіл.

Також освітянин зробив висновок, що вчитель професійно вільним, заможнішим ні матеріально, ні статусно так і не став.

Четвертий підсумок – не змінилася система управління школами та освітою в регіонах.

"Освіта, як і була, так і залишилася радянською: за структурою, ідеологією, змістом. І я не веду мову за МОН. У даному випадку я про рівень управління освітою в областях, районах, містах, школах, дошкільних, професійно-технічних закладах освіти", – відзначив Лікарчук.

Також чиновники обіцяли, що гроші почнуть ходити за учнем. Проте в Україні освітні гроші продовжують "ходити" за приміщеннями.

І останній підсумок – зовнішнє незалежне оцінювання так і не вдосконалили.

"За всіма законами менеджменту і навіть за законами діалектики, відсутність змін неминуче веде до краху. І це, на жаль, нікого не хвилює", – додав колишній глава УЦОЯО.

Ексглава УЦОЯО підбив невтішні підсумки 2019 року в освіті Аналітична служба новин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лікарчук виступив проти директорів на уроках.

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