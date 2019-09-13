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Вчитель зацькував школяра через зачіску і хотів вигнати з уроку: виник скандал

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У Красноярському краї (Росія) слідчі почали перевірку за фактом конфлікту між адміністрацією школи Сосновоборська і батьками четвертокласника, якого вирішили відсторонити від занять через "екстравагантну" зачіску.

Як повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету Росії, встановлюються всі обставини події, опитуються хлопчик і його батьки, вчитель і директор школи, пише Lenta.ru (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Слідчим належить встановити правомірність вимог представників шкільної адміністрації, а також розглянути питання про можливе перевищення їх посадових повноважень", – йдеться в повідомленні.

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Міністр освіти регіону Світлана Маковська раніше вибачилася перед батьками школяра і визнала зачіску його "особистою справою". За її словами, педагоги не мають права вимагати його відсторонення від занять.

Про те, що школяра захотіли усунути від занять через зачіску, як у Златана Ібрагімовича, стало відомо 9 вересня. Батьки були не проти зовнішнього вигляду дитини, проте педагоги наполягали на тому, що це суперечить статуту навчального закладу.

Зачіска четвертокласника

Зачіска четвертокласника

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Красноярськ
Теги
конфлікт в школі Новини Росії
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