Вчитель усиновив школяра, щоб врятувати йому життя

Викладач математики Фінн Ланнінг усиновив одного зі своїх учнів після того, як хлопчик з нирковою недостатністю залишився без даху над головою і надії на лікування.

13-річний Деміен з Колорадо (США) не потрапив в список пацієнтів, які можуть розраховувати на донорську нирку, тому що був бездомним. За правилами, трансплантація таким людям недоступна.

Учитель хлопчика, стурбований тим, що дитина через свою хворобу кине школу і буде жити в лікарні, не міг повірити в це, і вирішив усиновити Деміена.

Хлопчик побував в декількох прийомних сім'ях та з 8 років боровся з нирковою недостатністю.

Його лікування було занадто дорогим, і ніхто з його опікунів просто не міг впоратися з цим. Крім того, після кожного переїзду до нових опікунів дитина втрачала своє місце в списку очікування донорської нирки, так як пацієнт повинен мати стабільне місце проживання.

Після чергового невдалого усиновлення хлопчик жив у свого родича без надії отримати донорську нирку. Він пішов в школу, але незабаром його здоров'я так погіршився, що йому довелося б покинути навчання і буквально жити в клініці для постійного доступу до апарату діалізу.

Деміен був спокійним, але дуже старанним учнем. Його викладач математики був шокований, коли учень підійшов в кінці семестру, щоб сказати, що більше в школу повернеться.

Хоча Фінн Ланнінг знав свого учня недавно, все одно не зміг залишитися байдужим і твердо вирішив щось зробити для порятунку хлопчика.

Викладач усиновив Деміена, тепер підліток має свій будинок і є першочерговим потенційним одержувачем донорської нирки.

Крім того, в ситуацію втрутилися громадські активісти, які всіляко підтримують нову сім'ю хлопчика і допомагають батькові справлятися з проблемами, що неминуче виникають при догляді за важко хворою дитиною.

"Деміену доводилося бути дуже самостійним і тримати всі переживання в собі, але він поступово починає багатьом ділитися зі мною. Мої серце і розум не змогли залишитися осторонь, і тоді я прийняв рішення подбати про нього", - розповів новий батько хлопчика CNN.

Він пояснив, що той родич, з яким жив Деміен, був змушений перевести дитину в окружну лікарню, що автоматично виключило його зі списку для пересадки.

"Трансплантація - це дуже складний процес, для підтримки здоров'я трансплантата необхідно багато ліків і особливий режим життя, тому пацієнтам необхідна системна підтримка і люди, які її забезпечать", - розповів хірург з абдомінальної трансплантації Ентоні Уоткінс.

Він додав, що це ще більшою мірою стосується дітей, адже після трансплантації нирки дитину чекає довгий період реабілітації, а значить, потрібні близькі люди, готові доглядати за нею, а також стабільні житлові умови.

Представники благодійного фонду, які допомагають Деміену, розповіли, що раніше у хлопчика не було таких опікунів, які могли б відповідати всім вимогам, включаючи особливу обмежену дієту, щоденний діаліз і контроль за прийомом безлічі ліків.

Знайти свою сім'ю було малоймовірним, тому хлопчикові нічого не залишалося, як по 12 годин щодня проводити клініці.

Викладач математики взяв на себе всі труднощі по догляду за Деміеном, хлопчик вже 3 місяці живе в новій сім'ї і з нетерпінням чекає, коли у нього з'явиться нова нирка і він зможе вести звичайний для підлітка спосіб життя.

"Я хочу гарячий і пряний сендвіч з куркою з McDonald's з додатковим майонезом", - зізнався Деміен.

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