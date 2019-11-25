Вчитель нічого не зробив: у Криму школярі зламали ніс дівчинці

В одній зі шкіл міста Керч, що в окупованому Криму, однокласники побили на уроці фізкультури новеньку ученицю й зламали їй ніс.

Як повідомили "Керч.ФМ" батьки травмованої дитини, хлопчик підбіг до школярки і вдарив кулаком у живіт, учитель тільки подивився на нього і все, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Наступного уроку педагог довго не з'являвся в класі. У цей час один із хлопців тримав їй руки, а другий – завдав три удари поспіль у ніс. За доньку заступився інший однокласник. Між хлопцями почалася бійка. Але її дочка майже не бачила, бо плакала від болю", – розповіли батьки.

Коли вчитель повернувся до класу, то відправив дівчинку до шкільного медпункту. Батьків про травму не попередили, а школярку залишили в групі подовженого дня. Мати потерпілої дізналася про побої від самої дитини. Класний керівник проігнорував цей інцидент.

За останні три тижні дитину били вже вдруге. Педагог стверджував, що в першому випадку однокласниця випадково зачепила рукою обличчя, у другому – хлопчик "відбивав повітряну кульку, а тут чийсь ніс...".

Зазначається, що в лікарні зафіксували травму. Батьки вже написали заяву в правоохоронні органи за фактом побиття дівчинки однокласниками. Також вони розповіли, що їхня дочка в школу категорично відмовляється йти.

"Навіть в разі "випадкового" удару не один раз у ніс, відповідальність з освітнього закладу ніхто не знімає", – прокоментував ситуацію юрист.

Школярці зламали ніс Керч.ФМ

Школярці зламали ніс Керч.ФМ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Миколаївщині школярці на уроці фізкультури зламали ніс.

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