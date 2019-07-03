Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Новини Моя Школа

"Вчитель не може бути репетитором": Гриневич виступила проти приватних уроків

1.2тЧитати матеріал російською

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич наголосила на тому, що вчитель, який працює в школі, не може бути репетитором. Це рахується порушенням.

Про це головна освітянка країни розповіла в інтерв'ю "Високому Замку". Вона вважає ганебним явищем те, що вчитель не дає належної інформації на уроці, аби діти приходили до нього на індивідуальні платні заняття.

"Ми підготували листи Міністерства освіти і розіслали їх по школах. Це непедагогічно і це порушення. Тобто вчитель, який безпосередньо навчає дитину в школі, не може бути репетитором – це конфлікт інтересів", – наголосила міністр.

Новини
Вирішувати не Зеленському: Гриневич прояснила питання шкільної форми в Україні

За словами Гриневич, школа може надавати таку платну освітню послугу як індивідуальне навчання з дітьми. Вона вважається легальною і обліковується як урок. Батьки в такому випадку укладають договір з адміністрацією школи про надання платних освітніх послуг.

"Маємо досвід учнів, які мають дуже високі результати ЗНО, і вони не мали репетиторів. Все залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини", – додала міністр.

Репетиторство

Репетиторство

Бесплатка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явиться освітній омбудсмен. Наразі розглядаються претенденти на посаду, а на початку липня вже стане відомий переможець.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Тег
школа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Заяць Олександр
Заяць Олександр
Невже прокинулись??! Така ситуація скрізь процвітає, особливо в сільській місцевості.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0