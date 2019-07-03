"Вчитель не може бути репетитором": Гриневич виступила проти приватних уроків

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич наголосила на тому, що вчитель, який працює в школі, не може бути репетитором. Це рахується порушенням.

Про це головна освітянка країни розповіла в інтерв'ю "Високому Замку". Вона вважає ганебним явищем те, що вчитель не дає належної інформації на уроці, аби діти приходили до нього на індивідуальні платні заняття.

"Ми підготували листи Міністерства освіти і розіслали їх по школах. Це непедагогічно і це порушення. Тобто вчитель, який безпосередньо навчає дитину в школі, не може бути репетитором – це конфлікт інтересів", – наголосила міністр.

За словами Гриневич, школа може надавати таку платну освітню послугу як індивідуальне навчання з дітьми. Вона вважається легальною і обліковується як урок. Батьки в такому випадку укладають договір з адміністрацією школи про надання платних освітніх послуг.

"Маємо досвід учнів, які мають дуже високі результати ЗНО, і вони не мали репетиторів. Все залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини", – додала міністр.

Репетиторство Бесплатка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явиться освітній омбудсмен. Наразі розглядаються претенденти на посаду, а на початку липня вже стане відомий переможець.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!