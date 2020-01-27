Вчитель без освіти: в Україні спалахнула дискусія через ідею людей Зеленського

В Україні спалахнула дискусія через вчителів без педагогічної освіти. Деякі освітяни зазначили, що викладати в школах можна без відповідної освіти, але вчителем така людина не стане, а інші наголошували на тому, що таке нововведення має на меті позбутися педагогів-професіоналів.

Нагадаємо, у новому Законі України "Про загальну середню освіту", який нещодавно ухвалили народні депутати ВРУ, передбачається, що вчителем може стати будь-яка людина з вищою освітою, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Відповідні пропозиції до проєкту внесли народні депутати ВРУ Сергій Колебошин, Сергій Бабак, Юлія Гришина, Володимир Воронов, Роман Грищук, які є членами партії "Слуга народу".

Вчитель без освіти: в Україну спалахнула дискусія через ідею людей Зеленського osnova.com.ua

"Частину першу статті 22 викласти у наступній редакції: "На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають вищу, зокрема педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки", – йдеться в таблиці поправок-2.

"Вчитель – це не лише бажання та знання математики чи історії. Справжній вчитель володіє педагогічними технологіями, знаннями про дитину, її психіки, фізіології та іншим. А іще педагогічною майстерністю", – зазначив на Facebook-сторінці колишній глава УЦОЯО Ігор Лікарчук.

За його словами, в Україні немає ефективних методик оцінювання якості роботи окремого закладу освіти чи педагога. Тому вчитель без педагогічної освіти у сьогоднішній школі може бути "недовготривалим яскравим спалахом у тому чи іншому колективі". Професійно рідко його сприйматимуть, як свого.

"Якісна вища педагогічна освіта – не лише чотири роки навчання в університеті. Це величезна профорієнтаційна робота, плекання майбутнього вчителя в школі. А в найближчий час, якщо цей закон набуде чинності, вирішальне значення вконтексті "вчитель без освіти" матиме позиція директора школи. Бо він відповідає за прийом педагогів/непедагогів на роботу", – додав Лікарчук.

Під постом Заслужений вчитель України Віктор Громовий наголосив на тому, що шкільну освіту спіткав кадровий голод. Тому почнуть брати на роботу всіх підряд. Деякі користувачі зазначали, що вчитель не може викладати на уроках без педагогічної освіти.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Заступник директора школи №23 Деснянського району міста Києва Володимир Онацький відзначив, що мета реформаторів – позбутися педагогів-професіоналів: одних – на пенсію, інші – втечуть в репетитори.

"Можливо, школи прирівнюють до установ відбування покарань, адже вже зараз діти позбавлені ігрових та спальних кімнат, натомість знайомляться з поняттям "зона", а життєвого простору на одну дитину в класі значно менше, ніж на ув'язненого в камері. Залишилось лише до Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення ввести, як альтернативне покарання, роботу в закладах загальної середньої освіти. Вчинив економічний злочин – йди викладати основи фінансової грамотності, проти довкілля – біологію та екологію", – обурився Онацький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше освітній експерт назвав причини, чому вчителю не завжди потрібна педагогічна освіта.

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