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Вчені з'ясували, що допомагає дитині краще вчитися

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Вчені з'ясували, що перебування на природі покращує здібності дітей. Свіже повітря розвиває працездатність і покращує психічне здоров'я.

Як пише Всеосвіта, вчені з Університетів Іллінойсу і Міннесоти проаналізували понад 500 наукових робіт про природний вплив на когнітивні здібності дитини.

За словами науковців, одна з переваг прогулянок – підвищення уваги. Під час експериментів учні, які сиділи в класі з видом на зелень, краще впоралися з тестами на концентрацію, ніж ті, кому дістався клас з видом на панельну забудову або взагалі без вікон.

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Наступна перевага – подолання стресу. У дітей, яким раз на тиждень проводили уроки в лісі, гормон стресу знижувався на увесь день. У їхніх товаришів, які сиділи над завданнями в класі, показники лишалися однаковими упродовж усього дня в школі.

Також під час прогулянки в дітей покращується внутрішня дисципліна. Чим школяр гірше почувається, тим гірше його поведінка. Як наслідок – отримує більше зауважень від вчителя. Натомість, відчувши на своєму обличчі свіжий вітер, діти здатні спокійніше проводити час на заняттях.

Школярі на природі

Школярі на природі

НУШ

Перевагою проведення часу на свіжому повітрі є підвищення залученості та навчальної мотивації. Автори досліджень одноголосно запевняють, що будь-який предмет стає цікавішим і важливішим для дітей, якщо його перенести за ворота навчального закладу. Вчені відзначають навіть зростання "інтересу до школи в цілому".

І остання найважливіша перевага – піклування про здоров'я. У школярів на свіжому повітрі покращується стан дихальної та серцево-судинної системи.

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У деяких куточках планети обов'язок гуляти з дитиною розподіляється між батьками та школою. А у фінських закладах освіти уроки морозним ранком на подвір'ї – звичайна справа.

Так, Нова українська школа обіцяє заняття на свіжому повітрі, але це не надто ефективно реалізовується. Тож, якщо перенести навчання на природу ще немає змоги, то є сенс зменшити додаткове навантаження для дитини на користь забав на свіжому повітрі.

Діти на природі

Діти на природі

Пустунчик

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школа
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школа діти відпочінок
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