Вчені з'ясували, що допомагає дитині краще вчитися

Вчені з'ясували, що перебування на природі покращує здібності дітей. Свіже повітря розвиває працездатність і покращує психічне здоров'я.

Як пише Всеосвіта, вчені з Університетів Іллінойсу і Міннесоти проаналізували понад 500 наукових робіт про природний вплив на когнітивні здібності дитини.

За словами науковців, одна з переваг прогулянок – підвищення уваги. Під час експериментів учні, які сиділи в класі з видом на зелень, краще впоралися з тестами на концентрацію, ніж ті, кому дістався клас з видом на панельну забудову або взагалі без вікон.

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Наступна перевага – подолання стресу. У дітей, яким раз на тиждень проводили уроки в лісі, гормон стресу знижувався на увесь день. У їхніх товаришів, які сиділи над завданнями в класі, показники лишалися однаковими упродовж усього дня в школі.

Також під час прогулянки в дітей покращується внутрішня дисципліна. Чим школяр гірше почувається, тим гірше його поведінка. Як наслідок – отримує більше зауважень від вчителя. Натомість, відчувши на своєму обличчі свіжий вітер, діти здатні спокійніше проводити час на заняттях.

Школярі на природі НУШ

Перевагою проведення часу на свіжому повітрі є підвищення залученості та навчальної мотивації. Автори досліджень одноголосно запевняють, що будь-який предмет стає цікавішим і важливішим для дітей, якщо його перенести за ворота навчального закладу. Вчені відзначають навіть зростання "інтересу до школи в цілому".

І остання найважливіша перевага – піклування про здоров'я. У школярів на свіжому повітрі покращується стан дихальної та серцево-судинної системи.

У деяких куточках планети обов'язок гуляти з дитиною розподіляється між батьками та школою. А у фінських закладах освіти уроки морозним ранком на подвір'ї – звичайна справа.

Так, Нова українська школа обіцяє заняття на свіжому повітрі, але це не надто ефективно реалізовується. Тож, якщо перенести навчання на природу ще немає змоги, то є сенс зменшити додаткове навантаження для дитини на користь забав на свіжому повітрі.

Діти на природі Пустунчик

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