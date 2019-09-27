Вчені розповіли, чи може важкий портфель викликати сколіоз в школяра

Форма, вага і матеріал ранця не може вплинути на поставу дитини. Немає твердих доказів, що носіння важкого портфеля призводить до болю в спині.

Вчени провели експеримент, який дав неоднозначні результати. Коли вони зменшили вагу шкільних ранців у дітей з початкової школи, частина стала менше скаржитися на болі в спині, а решта різниці не помітили, пише KidsPlace.

"Основний фактор погіршення постави – тривале сидіння в статичній позі на заняттях або у вільний час, за комп'ютером або смартфоном", – йдеться в повідомленні.

При цьому в Американській академії педіатрії рекомендували, що вага рюкзака не повинна перевищувати 20% ваги дитини, лямки повинні бути широкими й відрегульовані так, щоб дно рюкзака не опускалося нижче талії.

Це дозволяє уникнути непотрібного напруження м'язів шиї та спини. Але з красою фігури це не пов'язано.

Шкільний ранець Знай все!

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу захопила дискусія через підручники і рюкзаки у школах.

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