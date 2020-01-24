Вчені показали мозок дитини під час читання книги та гри на планшеті: вражаючі фото

Вчені довели, що мозок дошкільника, який часто грає ігри на планшеті, демонструє недорозвиненість та менші навички грамотності.

Під час дослідження використовували спеціальний тип МРТ, який досліджував активність білої речовини у мозк. Участь взяло 47 дітей 3-5 років, які або читали книжки, або грали ігри на гаджетах, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на CNN (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

На просканованому зображенні мозку дитини, яка часто читає з вихователем, червоним позначили ріст організованої білої речовини в мовних та грамотних зонах мозку дитини, яка підтримуватиме навчання в школі.

Мозок дитини. яка часто читає CNN

Нижче мозок дошкільника, який грає ігри на планшеті дві години на день. Синій колір демонструє значну недорозвиненість та неорганізованість білої речовини в областях, які необхідні для підтримки навчання.

Мозок дитини, який часто грає на планшеті CNN

"Мозок розвивається найшвидше за перші п’ять років. Тому важливо допомагати йому розвиватися", – сказав доктор Джон Хаттон, педіатр та клінічний дослідник дитячої лікарні.

Вчені показали мозок дитини під час читання книги та гри на планшеті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені дослідили, хто краще знає математику.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал