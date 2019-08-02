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Вчені назвали несподівану шкоду від літніх канікул

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Американські вчені довели, що тривалі літні канікули погано впливають на психіку дітей і викладачів.

Фахівці відзначають, що багато дітей перед походом до школи у вересні відчувають справжнісінький стрес. При цьому у них знижується працездатність і падає успішність, пише MedikForum з посиланням на "Версія інфо".

"Діти починають хворіти зовсім невластивими їм дорослими хворобами: у багатьох підвищується артеріальний тиск, що може привести до гіпертонії згодом. У деяких дітей відбувається перебої в нервовій системі – нервові зриви і депресії", – йдеться в повідомленні.

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У результаті дослідження американських вчених вияснено, що у школярів перевантажується мозок. Це може спричинити захворювання будь-якої системи організму.

Лікарі вважають, що потрібно зменшити тривалість канікул. Також можна перед відправкою дитини до школи звернутися до психолога або психотерапевта.

Канікули

Канікули

АСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти порадили, чим зайняти дитину на літніх канікулах.

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Теги
канікули діти школа
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