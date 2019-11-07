"Вбивство чи лікування": Кабмін взявся за реорганізацію наукових установ

Академії педагогічних наук, аграрних наук, правових наук і академія мистецтв перетворяться на громадські організації, а їхні реорганізовані після оцінки установи приєднаються до НАН України.

Про це йшлося під час засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Як розповів на блог-платформі site.ua кандидат фізико-математичних наукАнтон Сененко, очільники галузевих академій намагалися аргументувати, що не треба поспішати і слід ще раз оцінити всі ризики, пише OBOZREVATEL.

Зазначається, що витрати на одного науковця в Україні 8800 доларів на рік – це 24% від витрат в Румунії,14% – у Польщі, 5% – у ЄС. В Україні найнижча частка дослідників в Європі, застарілий парк обладнання, відтік молоді та неефективність управління наукою.

"Що буде далі? МОН призупиняє вже розпочату атестацію вишів, аби залучити іноземних експертів. Буде створено купу робочих груп по реформі законодавства в науці, аби дерегулювати, дебюрократизувати та покращити управління всією сферою. Внесуть зміни в законодавство в плані створення можливості залучення іноземців до оцінки нашої наукової системи", – відзначив Сененко.

Реорганізація наукових установ site.ua

Реорганізація наукових установ site.ua

Реорганізація наукових установ site.ua

На його думку, до кінця реформи точно доживуть не всі. В тій же НАН України в багатьох інститутах кілька років підряд через брак фінансування запроваджено чотири- і триденні робочі тижні. Наступного року можуть бути вже три- і дводенні.

"Імітаторам науки такий режим нічим не заважає, а нормальним вченим працювати в таких умовах є нестерпним. Тому, звісно, озвучені реформи – то є добре. Однак для кого вони будуть здійснені, якщо всі хороші вчені або звільняться, або поїдуть геть?" – додав Сененко.

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