В школах України з'являться кар'єрні радники, які будуть проводити професійну орієнтацію для дітей. Це може бути одна людина на освітній округ або на кілька шкіл.

Як заявила міністерка освіти Ганна Новосад, майбутні абітурієнти повинні ще в школі розуміти, які є професії, що дасть їм вища освіта, щоб свідомо вибирати університет і спеціальність, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на РБК-Україна.

"Зараз у нас з різних причин, у тому числі через вплив батьків, учні дуже часто вибирають не те, чим би хотіли займатися. Потім на першому курсі вони усвідомлюють, що пішли не туди, і витрачають свій час", – наголосила Новосад.

Тому у міністерстві вважається, що питання вступу має стати частиною освітньої програми в школі. Починати профорієнтацію потрібно вже в 6-9 класі.

Важливо для дітей: в школах України з‘явиться нова посада proforientatsia.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що в школах України з'являться супервізори.

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