Важливі навички зі школи в світі бізнесу

Люди діляться на два табори. Одні вважають, що школа по суті не дає ніяких навичок у подальшій роботі. Інші ж заявляють, що успіхи в навчанні – це запорука подальшого успіху в житті людини. Так що ж є правдою?

Forbes опублікував думку Адама Мендлер, який є генеральним директором The Veloz Group і засновником Beverly Hills Chairs, Custom Tobacco і Veloz Solutions. Він розповів про важливі уроки з шкільного часу і про те, як застосовувати їх в світі бізнесу. Ось кілька з них:

1. Сила хороших відносин

У час навчання дуже важливо побудувати хороші відносини з викладачами. Від цього безпосередньо залежить ваша успішність і бажання вчителя вам допомогти. Адже люди люблять мати справу з тими, хто їм подобається.

Незалежно від того, наскільки хороший ваш продукт і як ви досвідчені в своїй сфері, потрібен хтось, хто захоче це купити. Зміцнюйте стосунки з людьми, проявляючи до них щирий інтерес. Це важливий крок до успіху.

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2. Постановка цілей

Постановка цілей потрібна на будь-якому етапі вашого життя. І в першу чергу під час навчання дуже важливо зосередитися на їх досягненні і дисциплінувати себе, щоб не кидати нічого на пів дорозі.

При цьому немає спеціального рецепта постановки цілей. Важливі маленькі речі – від щоденних нагадувань до постійних питань до себе, чи проводите ви свій час таким чином, щоб просунутися до досягнення своїх цілей.

3. Дотримання правил гри

Можна порівняти шкільні роки з певною грою за своїми правилами. Для того, щоб досягати успіху на навчанні – потрібно цих правил дотримуватися.

Так і бізнес є своєрідною грою. Вам потрібно вивчити правила, змагатися і продумувати свої стратегії, щоб отримати бажаний результат.

Сказати, що побудова і розвиток бізнесу – складний процес, – нічого не сказати. Як і в школі: і там, і тут потрібен час, щоб спочатку вивчити платформу, на якій ви граєте, а потім перейти до дії, до наступу. Без цього ніяк.

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