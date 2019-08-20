Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Важливі навички зі школи в світі бізнесу

251 Читати матеріал російською

Люди діляться на два табори. Одні вважають, що школа по суті не дає ніяких навичок у подальшій роботі. Інші ж заявляють, що успіхи в навчанні – це запорука подальшого успіху в житті людини. Так що ж є правдою?

Forbes опублікував думку Адама Мендлер, який є генеральним директором The Veloz Group і засновником Beverly Hills Chairs, Custom Tobacco і Veloz Solutions. Він розповів про важливі уроки з шкільного часу і про те, як застосовувати їх в світі бізнесу. Ось кілька з них:

Новини
Читання змалечку позитивно впливає на успішність дитини в школі - дослідження

1. Сила хороших відносин

У час навчання дуже важливо побудувати хороші відносини з викладачами. Від цього безпосередньо залежить ваша успішність і бажання вчителя вам допомогти. Адже люди люблять мати справу з тими, хто їм подобається.

Незалежно від того, наскільки хороший ваш продукт і як ви досвідчені в своїй сфері, потрібен хтось, хто захоче це купити. Зміцнюйте стосунки з людьми, проявляючи до них щирий інтерес. Це важливий крок до успіху.

школа

школа

vMogileve.by

2. Постановка цілей

Постановка цілей потрібна на будь-якому етапі вашого життя. І в першу чергу під час навчання дуже важливо зосередитися на їх досягненні і дисциплінувати себе, щоб не кидати нічого на пів дорозі.

При цьому немає спеціального рецепта постановки цілей. Важливі маленькі речі – від щоденних нагадувань до постійних питань до себе, чи проводите ви свій час таким чином, щоб просунутися до досягнення своїх цілей.

Новини
Minecraft та інші: у британській школі ввели уроки відеоігор

3. Дотримання правил гри

Можна порівняти шкільні роки з певною грою за своїми правилами. Для того, щоб досягати успіху на навчанні – потрібно цих правил дотримуватися.

Так і бізнес є своєрідною грою. Вам потрібно вивчити правила, змагатися і продумувати свої стратегії, щоб отримати бажаний результат.

Сказати, що побудова і розвиток бізнесу – складний процес, – нічого не сказати. Як і в школі: і там, і тут потрібен час, щоб спочатку вивчити платформу, на якій ви граєте, а потім перейти до дії, до наступу. Без цього ніяк.

Школа

Школа

OpenBusiness

Як повідомляв OBOZREVATEL, опублікований список несподіваних речей, які знадобляться в гуртожитку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Теги
школа освіта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані