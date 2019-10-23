"Вас уже отмазепили?" Виступ ректора українського вишу потрапив в ефір росТВ

Виступ, де ректор Полтавського національного педагогічного університету Микола Степаненко продекламував вірш про національну ідентичність українців, потрапив в ефір пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Скандальна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва зазначила, що освітянин зірвав аплодисменти депутатів Верховної Ради, проте насправді декламація віршу відбулась в Полтавському краєзнавчому музеї на відкритті виставки (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Після перегляду виступу Степаненка ведучий Євген Попов звернувся до проукраїнського політичного експерта Гордія Бєлова:

"Гордей, дорогой, Вас уже достаточно отмазепили и отчерноволили? Скажите нам, пожалуйста, и розэсэсэрили. Вполне?"

Бєлов пояснив, що завдання кожного ректора вишу в Україні – пропагувати національну ідею. А полтавський освітянин робить це в тому ракурсі, який він вважає потрібним.

Скрін відео

Виступ ректор полтавського вишу потрапив на росТВ Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, в яких регіонах України найбільше шкіл з російською мовою навчання.

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