"Вакцинація – дискримінація!" Під Офісом президента батьки нещеплених дітей зібрались на мітинг

Батьки, які проти обов'язкової вакцинації, вийшли на мітинг до Офісу президента і вимагають скасувати постанову Міністерства освіти про заборону нещепленим дітям відвідувати дитячі садки і школи.
Учасники мітингу заявили, що ця заборона суперечить їх праву вільного вибору, пише у Facebook UA: Новини (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Серед учасників здебільшого батьки. Вони кажуть: ухвалена постанова є дискримінацією їхніх дітей. Приїхали на акцію з різних областей України", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на мітинг зібрались кілька сотень людей. Також вони вимагають звільнити з посади міністра освіти Лілію Гриневич та в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.
Батьки вимагають допустити невакцинованих дітей до шкіл і садків
Lb.ua
Батьки вимагають допустити невакцинованих дітей до шкіл і садків
Lb.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, Супрун розповіла, без яких щеплень не пустять дитину до школи.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".