"Вакцинація – дискримінація!" Під Офісом президента батьки нещеплених дітей зібрались на мітинг

Батьки, які проти обов'язкової вакцинації, вийшли на мітинг до Офісу президента і вимагають скасувати постанову Міністерства освіти про заборону нещепленим дітям відвідувати дитячі садки і школи.

Учасники мітингу заявили, що ця заборона суперечить їх праву вільного вибору, пише у Facebook UA: Новини (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Серед учасників здебільшого батьки. Вони кажуть: ухвалена постанова є дискримінацією їхніх дітей. Приїхали на акцію з різних областей України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на мітинг зібрались кілька сотень людей. Також вони вимагають звільнити з посади міністра освіти Лілію Гриневич та в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Батьки вимагають допустити невакцинованих дітей до шкіл і садків Lb.ua

Батьки вимагають допустити невакцинованих дітей до шкіл і садків Lb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Супрун розповіла, без яких щеплень не пустять дитину до школи.

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