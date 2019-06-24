Вперше за 10 років! В Японії школярам дозволили користуватися смартфонами

Департамент освіти Токіо дозволив учням користуватися мобільними телефонами в школах міста.

Як повідомляє NHK, десять років тому відомство заборонило приносити в більшість навчальних закладів столиці Японії смартфони.

“Представники департаменту освіти Токіо вирішили дозволити учням громадських підвищених середніх шкіл приносити в школу смартфони. Департамент відзначає, що смартфони є добрим інструментом для підтвердження безпеки дітей під час стихійного лиха. Смартфони також, за словами представників департаменту, все частіше використовуються на уроках", – йдеться в повідомленні.

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Проведене минулого року опитування продемонструвало, що 97,3% учнів старших класів середніх шкіл мають смартфони. Тому припускалось, що багато школярів приносить їх на заняття в навчальні заклади.

Як заявили в департаменті, на розсуд директорів шкіл залишається питання, чи дозволяти учням користуватися навушниками. Ті навчальні заклади, які дозволять це, повинні підготувати відповідні правила.

Фото: ukrinform.ua

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