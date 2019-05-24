В якій школі вчиться син принца Вільяма і скільки це коштує

Син принца Вільяма і Кейт Мідлтон Джордж вчиться в приватній школі Thomas's Battersea. Програма навчання поряд з загальноосвітніми предметами пропонує інтенсивні уроки французької мови та заняття балетом.

Про це повідомляє Mirror.

Видання зазначає, що принц Джорд вчиться в школі перший рік. Його особистість дуже популярна в навчальному закладі, проте сам він, за словами батьків його однокласників, не намагається залучати до себе увагу і поводиться як звичайна дитина. У нього багато друзів, які придумали йому визначне прізвисько – PG.

Вартість року навчання в Thomas's Battersea становить 18 915 фунтів стерлінгів на рік (близько 600 тис. грн за поточним курсом, - ред.)

Керівництво школи обіцяє батькам забезпечити повноцінну підготовку учнів не тільки в освітньому плані, а й підготувати дітей до повноцінного майбутнього з планомірною реалізацією власного потенціалу.

Також повідомляється, що королівська сім'я має намір віддати в цю ж школу і свою молодшу дочку Шарлотту. Навчання другої дитини в Thomas's Battersea обійдеться вже в 6,305 фунтів стерлінгів.

Раніше стало відомо, де вчиться дочка президента Зеленського і скільки коштує рік навчання в цьому закладі.

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