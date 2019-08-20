В яких регіонах України випускники найкраще здали ЗНО-2019: опубліковано рейтинг

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, лідером серед регіонів України стала Київська область. Друге і третє місце посіли Львівська і Черкаська області відповідно.

Рейтинг складений інформаційним освітнім ресурсом "Освіта.ua". Зазначається, що високі результати тестування також продемонстрували випускники закладів освіти Харківської, Тернопільської та Полтавської областей (щоб переглянути рейтинг, доскрольте до кінця сторінки).

Найгірше склали ЗНО випускники Закарпатської та Чернівецької областей.

Рейтинг областей Скріншот

За результатами рейтингу найкращих загальноосвітніх шкіл, лідером в Україні третій рік поспіль залишається Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Франка. На другій сходинці – столичний ліцей "Інтелект", а на третій – київський Природничо-науковий ліцей №145.

Загалом, до першої десятки рейтингу потрапили шість навчальних закладів з Києва, і по одному навчальному закладу з Дніпра, Львова, Харкова та Івано-Франківська.

Рейтинг шкіл Скріншот

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