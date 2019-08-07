В яких регіонах України студенти-медики найкраще здали IFOM: стали відомі результати

Найкраще склали міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) студенти Тернопільського національного медичного університету, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Як пише пресслужба Міністерства охорони здоров'я, перевіряла результати тесту Національна рада медичних екзаменаторів (NMBE, США) (щоб переглянути рейтинг, доскрольте до кінця сторінки).

Так, середній відсоток правильних відповідей українських студентів 3 курсу – 30,24%.

"Це кінець епохи продажу дипломів лікаря. У цьому абсолютно чітко переконались і студенти, і викладачі, і керівники медичних ЗВО. Загальна оцінка складання іспиту невтішна: тест студенти склали, але стара система медичної освіти його провалила. Ми захищатимемо порядних і чесних студентів, які прийшли і здали іспит попри дезінформацію та заклики до саботажу", – сказав Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров’я України.

Загалом IFOM склали 10 099 студентів, 2783 – не з’явились на іспит. Проте 45 студентів надали докази поважних причин.

Університети з високою явкою зазвичай мають високий рейтинговий бал за успішністю. Це Запорізький, Львівський, Буковинський, Вінницький університети. Ті виші, які найбільше бойкотували, мають найнижчі бали.

"Основні порушення, які зафіксували під час іспитів – це фотографування тестових завдань, їх розповсюдження в інтернеті та месенджерах, заклики до саботування. Не всі ректори медуніверситетів забезпечили належні умови проведення іспиту", – сказала Леся Войтенко, заступниця директора з організації та проведення ліцензійних іспитів Центру тестування при МОЗ України.

Рейтинг університетів Скріншот

Студенти-медики Etcetera Media

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