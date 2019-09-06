В ужгородській школі відкрили готель для комах: що відомо

В ужгородській школі №7 відкрили перший в Україні готель для комах. У спеціальному приміщенні вже оселилися два види павуків.

Інсектарій ідеально відтворює природнє середовище для комах. Діти також самотужки підселяють знайдених на подвір'ї жучків, йдеться в сюжеті місцевого телеканалу Uzh Inform (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Готель створено для того, щоб сприяти збільшенню популяції птахів у місті. Він слугуватиме ще й годівничкою – приваблюватиме нові види птахів.

"Територія нашої школи дуже сприяє для створення такого. По-перше, це цікавинка, він є перший в Україні шкільний. В ньому будуть розводитися корисні комахи. Я погодилася відразу, бо це цікаво і для учнів, і для мешканців нашого мікрорайону "Радванка", – розповіла директор школи Діана Реган.

Зазначається, що облаштування першого шкільного інсектарія обійшлося в менш ніж 5 тисяч гривень.

Ідею щодо готелю запозичили в Європі. Також планують найближчим часом в іншій школі Закарпатської області відкрити інсектарій для метеликів.

Готель для комах Скріншот відео

Готель для комах Скріншот відео

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