Вчителька тримала: у Росії напівголого школяра змусили чистити дах від снігу. Відео

В школі №31 міста Уссурійська (Росія) школяр без верхнього одягу чистив дах навчального закладу, сидячи на підвіконні, а вчителька притримувала його за тулуб.

Ролик опублікував у соцмережах очевидець. На дах школяр потрапив через відкрите вікно, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на VL.Ru (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зірветься – і все! Дитина ще й роздягнена, на вулиці зима. Ось так чиститься в школі сніг з даху", – прокоментував на відео ситуацію свідок.

У поліції розпочали перевірку. В школу вже направлені інспектори у справах неповнолітніх. Встановлюються обставини події. Учнів і співробітників установи опитують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії заборонили чаювання в школі через приниження другокласниці.

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